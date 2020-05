Report | stasera su Rai3 il caos di regioni e province | le app per il tracciamento e il

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 4 maggio 2020)tornasu, alle 21:20, con una puntata dedicata alle app per ildei contatti, aldelleitaliane e a nuove inchieste sul Coronavirus.tornasu, alle 21:20, con una nuova puntata dedicata alla privacy online al tempo della app, aldelleitaliane e a nuove inchieste sul Coronavirus, compresa quella legata alla speculazione sui prodotti utili per la protezione personale in tempo di pandemia. È impossibile ricostruire il numero esatto delleitaliane. Sono state abolite nel 2014, ma nel 2016 il referendum costituzionale le ha confermate. Nellea statuto speciale Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Sardegna, intanto, è il. In Sicilia ci sono i Liberi Consorzi Comunali commissariati dal 2012. In Friuli Venezia Giulia, abolite ...