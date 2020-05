Pulitzer assegnati su YouTube. Tre premi al New York Times (Di martedì 5 maggio 2020) Per la prima volta, a causa dell'emergenza sanitaria, i premi Pulitzer sono stati assegnati attraverso YouTube. Erano in calendario il 20 aprile, ma l'assegnazione dei tradizionali e prestigiosi premi è slittata per il Covid 19. I prestigiosi riconoscimenti sono stati assegnati a grandi testate americane, come New York Times e Washington Post, ma anche a piccoli giornali di provincia come il Palestine Gazette di Palestine, in Texas. La conduzione dell'evento dal salottoConduttrice dell'evento, dal salotto di casa sua, è stata l'amministratrice dei premi Dana Canedy: "In tempi difficili come i nostri è più importante che mai far capire che il giornalismo non si è mai fermato, nonostante coordinati sforzi di sabotarne il lavoro", ha detto Canedy. L'assegnazione è stata posticipata di due settimane, rispetto alla data originale prevista, ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 5 maggio 2020) Per la prima volta, a causa dell'emergenza sanitaria, isono statiattraverso. Erano in calendario il 20 aprile, ma l'assegnazione dei tradizionali e prestigiosiè slittata per il Covid 19. I prestigiosi riconoscimenti sono statia grandi testate americane, come Newe Washington Post, ma anche a piccoli giornali di provincia come il Palestine Gazette di Palestine, in Texas. La conduzione dell'evento dal salottoConduttrice dell'evento, dal salotto di casa sua, è stata l'amministratrice deiDana Canedy: "In tempi difficili come i nostri è più importante che mai far capire che il giornalismo non si è mai fermato, nonostante coordinati sforzi di sabotarne il lavoro", ha detto Canedy. L'assegnazione è stata posticipata di due settimane, rispetto alla data originale prevista, ...

