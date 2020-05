Orsato stava parlando col 4° uomo. Napoli, attacco totalmente da rifondare (Di lunedì 4 maggio 2020) Marelli: Orsato stava parlando col 4° uomo o con l’assistente in zona. Gli audio non... L'articolo Orsato stava parlando col 4° uomo. Napoli, attacco totalmente da rifondare proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 4 maggio 2020) Marelli:col 4°o con l’assistente in zona. Gli audio non... L'articolocol 4°daproviene da ForzAzzurri.net.

Enzovit : Orsato stava parlando col 4° uomo. Napoli, attacco totalmente da rifondare - METRO_POLITANS : @FBiasin Pjianic era espulsione diretta, altro che seconda ammonizione,ESPULSIONE DIRETTA. Solo gli juventini stann… - Mitch_Pal : @massimozampini @realvarriale Rimane il fatto che l inda in 10 con orsato stava vincendo. Mistero ?????? - seriuled : @RafAuriemma questa foto è subito dopo il fallo, con chi stava parlando orsato? col 4 uomo? poi liberissimo di non… - DaniOrgoglioGob : Pecoraro è un caso perso, cerca un'intercettazione su un episodio come una doppia ammonizione (non data a Pjanic in… -

Ultime Notizie dalla rete : Orsato stava Orsato stava parlando col 4° uomo. Napoli, attacco totalmente da rifondare forzAzzurri Marelli: "Pecoraro? Non consento a nessuno di diffamarmi! Sul fallo di Pjanic e gli audio scomparsi..."

L'ex arbitro è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per fornire il suo punto di vista sulle dichiarazioni di Pecoraro. Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport ...

Pistocchi: Il retroscena sul giallo mancato a Pjanic. E' polemica

Non si fermano le polemiche dopo le parole pesanti dette a Il Mattino dall’ex capo della procura federale Pecoraro, che ha rivelato come sia scomparso un audio relativo ai colloqui tra Orsato e Var in ...

L'ex arbitro è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per fornire il suo punto di vista sulle dichiarazioni di Pecoraro. Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport ...Non si fermano le polemiche dopo le parole pesanti dette a Il Mattino dall’ex capo della procura federale Pecoraro, che ha rivelato come sia scomparso un audio relativo ai colloqui tra Orsato e Var in ...