Omega 3 e tumori | un legame tutto da chiarire

(Di lunedì 4 maggio 2020) Uno studio inglese ha fatto il punto sull’associazione tra il consumo di grassi3 e i, affermando che aumentarne la quantità nella dieta non riduce il rischio di cancro Secondo i risultati di uno studio, recentemente pubblicati sulla rivista British Journal of Cancer, non è il caso di eccedere nel consumo di3 o… L'articolo3 e, undaCorriere Nazionale.

E’ opinione diffusa in medicina che una dieta ricca di pesce, fonte principale di Omega-3, riduce l’insorgenza del cancro, oltre a ritardare o, addirittura, invertire lo sviluppo di alcune tipologie d ...Sanihelp.it - L’Associazione Italiana per la ricerca sul cancro ha recepito i risultati di uno studio inglese, pubblicato sulla rivista British Journal of Cancer, secondo il quale non esistono prove c ...