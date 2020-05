La quarantena dei vip, la “scomparsa” di Achille Lauro e Gianluca Vacchi beato fra le donne (Di lunedì 4 maggio 2020) Con l’emergenza coronavirus l’obbligo di rimanere nei proprio domicili è stato rispettato con attenzione dagli italiani, anche quelli dello star system che attraverso i loro account instagram hanno informato i loro follower su come trascorrevano i tempo in quarantena, come Gianluca Vacchi. Scomparso invece dai social il cantante Achille Lauro che ha scelto di “rigenerarsi” in solitudine. Achille infatti si sarebbe trasferito in campagna, dove ha rifiutato qualsiasi contatto tanto con i social media, quanto con i giornalisti. Per il cantante un periodi di distacco assoluto, in attesa di iniziare la sua carriera da attore, come spiegano le “Chicche di gossip” di “Chi”: “Il cantante rivelazione degli ultimi anni – fa spere la rivista diretta da Alfonso Signorini – ha scelto di vivere questa quarantena in campagna ... Leggi su newscronaca.myblog Pomezia : ecco quante persone hanno violato la ‘quarantena’ nella “Fase 1”. Il Sindaco : «Cittadini hanno capito l’importanza dei provvedimenti»

Fisciano - ‘sogni e incubi’ dei bimbi in quarantena (Video)

Da Fedez a Cristiano Ronaldo : tutta la tenerezza dei papà vip in quarantena (Di lunedì 4 maggio 2020) Con l’emergenza coronavirus l’obbligo di rimanere nei proprio domicili è stato rispettato con attenzione dagli italiani, anche quelli dello star system che attraverso i loro account instagram hanno informato i loro follower su come trascorrevano i tempo in, come. Scomparso invece dai social il cantanteche ha scelto di “rigenerarsi” in solitudine.infatti si sarebbe trasferito in campagna, dove ha rifiutato qualsiasi contatto tanto con i social media, quanto con i giornalisti. Per il cantante un periodi di distacco assoluto, in attesa di iniziare la sua carriera da attore, come spiegano le “Chicche di gossip” di “Chi”: “Il cantante rivelazione degli ultimi anni – fa spere la rivista diretta da Alfonso Signorini – ha scelto di vivere questain campagna ...

rubio_chef : Si alla responsabilità tra gli Stati per l’accoglienza delle persone, no al riportare in Libia chi è stato soccorso… - TENPaulaner : RT @Gianmar26145917: Raffica di sbarchi di #clandestini in #Sicilia! #quarantena: tutto organizzato nei minimi dettagli, vengono rasferiti… - mikolarity : RT @BTSARMYITALIA1: ??Servizio del TG1 sulla quarantena dei @BTS_twt! HD (dal minuto 35.52): - pietromereu : RT @UnioneSarda: #Cultura - Dalla terra dei centenari alla quarantena milanese: l'isolamento del regista #PietroMereu - GeorgiaHoran29 : RT @if1c0uldfly: raga ma vi immaginate che tra qualche anno quando ripenseremo alla quarantena ci torneranno in mente pure i concerti “at h… -

Ultime Notizie dalla rete : quarantena dei Coronavirus: con la quarantena è record per il mercato dei videogiochi La Stampa I capelli di Ariana Grande potrebbero impedirti di tagliarti la frangia da solo

Quando dalla sua quarantena Ariana Grande non annuncia featuring da sogno, il primo "Rain On Me" con Lady Gaga, il secondo "Stuck With U" con Justin Bieber per raccogliere fondi contro il coronavirus, ...

I "DandyDays 2020" spopolano sul web: successo per l'evento virtuale

“DandyDays” 2020: tutti insieme appassionatamente, eppure ognuno al sicuro a casa propria grazie ai talkshow virtuali promossi su Zoom. Così l'evento del 2 e 3 maggio, ovvero la quarta edizione del ra ...

Quando dalla sua quarantena Ariana Grande non annuncia featuring da sogno, il primo "Rain On Me" con Lady Gaga, il secondo "Stuck With U" con Justin Bieber per raccogliere fondi contro il coronavirus, ...“DandyDays” 2020: tutti insieme appassionatamente, eppure ognuno al sicuro a casa propria grazie ai talkshow virtuali promossi su Zoom. Così l'evento del 2 e 3 maggio, ovvero la quarta edizione del ra ...