Emigratis 4 si farà? La risposta di Pio e Amedeo

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 4 maggio 2020) Pio ehanno finalmente dato unadefinitiva sul futuro di4, la loro serie cult in pausa da circa due anni. Sono circa due anni che i fan di Pio esono in attesa di sapere se ci sarà una nuova stagione del loro programma preferito, oggi è arrivata la4 non si farà. Ospiti di Radio 105 i due comici hanno detto di aver abbandonato completamente il progetto, il loro status di genitori non gli permette di riprendere il programma itinerante, le loro vacanze a scrocco sono finite con l'ultimo episodio andato in onda nell'aprile del 2018. Da stasera Italia Uno manda in onda in prima serate le repliche della terza stagione di, oggi abbiamo saputo ...