Egitto, il regime fa sparire nel nulla un blogger: prima dell’arresto lui filma in 88 secondi il blitz della polizia (video) (Di lunedì 4 maggio 2020) I funzionari della Sicurezza nazionale egiziana e i poliziotti di una stazione periferica del Cairo iniziano a colpire la porta con violenza e prima di sfondarla la persona desiderata apre la porta. Mustafa Hany, noto youtuber egiziano, è stato arrestato domenica sera a casa sua e da allora di lui si sono perse le tracce. Un arresto girato dallo stesso Hany quando ha capito cosa gli stava per accadere. L’uomo era in casa quando ignoti hanno bussato, presentandosi poi come funzionari di polizia. È stato lì che Hany ha deciso di riprendere la scena col suo cellulare: “Polizia? Perché siete qui, chi state cercando?” domanda il blogger. La visita è tutt’altro che di piacere e subito è chiaro che quei poliziotti sono lì per arrestarlo e portarlo via. prima di aprire la porta Hany chiede almeno di potersi mettere dei ... Leggi su ilfattoquotidiano In Egitto un giovane regista è l’ultima vittima del regime (Di lunedì 4 maggio 2020) I funzionari della Sicurezza nazionale egiziana e i poliziotti di una stazione periferica del Cairo iniziano a colpire la porta con violenza edi sfondarla la persona desiderata apre la porta. Mustafa Hany, noto youtuber egiziano, è stato arrestato domenica sera a casa sua e da allora di lui si sono perse le tracce. Un arresto girato dallo stesso Hany quando ha capito cosa gli stava per accadere. L’uomo era in casa quando ignoti hanno bussato, presentandosi poi come funzionari di polizia. È stato lì che Hany ha deciso di riprendere la scena col suo cellulare: “Polizia? Perché siete qui, chi state cercando?” domanda il. La visita è tutt’altro che di piacere e subito è chiaro che quei poliziotti sono lì per arrestarlo e portarlo via.di aprire la porta Hany chiede almeno di potersi mettere dei ...

