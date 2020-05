Conte “Garantire un’adeguata presenza di donne nelle task force” (Di lunedì 4 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Per affrontare “la piu’ grave crisi sanitaria ed economica dalla fine della Seconda guerra mondiale» il governo ha costituito (solo a livello nazionale) 18 task force, che vedono «una scarsissima presenza femminile”. Cosi’ 16 senatrici hanno lanciato dalle pagine del Corriere della Sera un appello al governo, annunciando una mozione parlamentare. Il testo e’ firmato dalle parlamentari dem Valente, Fedeli, Rossomando, Bini, Cirinna’, Biti, Boldrini, Iori, Messina Assuntela, Pinotti, Rojc. E ancora: Maiorino e Conzatti del M5S, Fattori del Misto, Unterberger delle Autonomie e Bonino di +Europa.“Appare di tutta evidenza come nella fase di ripartenza del Paese non possano e non debbano mancare lo sguardo, il pensiero e i saperi delle donne – scrivono le senatrici -. task force composte in maniera ... Leggi su ildenaro Conte “Garantire un’adeguata presenza di donne nelle task force”

I lavoratori delle categorie indispensabili sono le colonne portanti su cui si regge il Paese. Conte ai sindacati : “Garantiremo loro condizioni di massima sicurezza” (Di lunedì 4 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Per affrontare “la piu’ grave crisi sanitaria ed economica dalla fine della Seconda guerra mondiale» il governo ha costituito (solo a livello nazionale) 18force, che vedono «una scarsissimafemminile”. Cosi’ 16 senatrici hanno lanciato dalle pagine del Corriere della Sera un appello al governo, annunciando una mozione parlamentare. Il testo e’ firmato dalle parlamentari dem Valente, Fedeli, Rossomando, Bini, Cirinna’, Biti, Boldrini, Iori, Messina Assuntela, Pinotti, Rojc. E ancora: Maiorino e Conzatti del M5S, Fattori del Misto, Unterberger delle Autonomie e Bonino di +Europa.“Appare di tutta evidenza come nella fase di ripartenza del Paese non possano e non debbano mancare lo sguardo, il pensiero e i saperi delle– scrivono le senatrici -.force composte in maniera ...

usetebrain : RT @DanieleMeloni80: Al governo #Conte mancano 7 miliardi per garantire a tutti la #cig. In #Lombardia il tanto vituperato #Fontana ha già… - avatar1dory : RT @DanieleMeloni80: Al governo #Conte mancano 7 miliardi per garantire a tutti la #cig. In #Lombardia il tanto vituperato #Fontana ha già… - thewaterflea : RT @DanieleMeloni80: Al governo #Conte mancano 7 miliardi per garantire a tutti la #cig. In #Lombardia il tanto vituperato #Fontana ha già… - drunyothal : RT @umorismoq: Conte annuncia la #Fase2: 'Con l'intento di garantire la sicurezza e una durevole stabilità, la Repubblica verrà riorganizza… - RenzoMattei : RT @umorismoq: Conte annuncia la #Fase2: 'Con l'intento di garantire la sicurezza e una durevole stabilità, la Repubblica verrà riorganizza… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Garantire Coronavirus, sulla “fase 2” è il caos totale: “Conte, quindi posso tornare a vedermi co ... Meteo Web