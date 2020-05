Carceri, scontro Di Matteo-Bonafede. L’opposizione: via il Guardasigilli (Di lunedì 4 maggio 2020) Sale il livello dello scontro politico dopo il duello a distanza, ieri sera, su La7, tra il magistrato Nino Di Matteo, oggi consigliere togato del Csm, e il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, con il centro destra che chiede le dimissioni del numero uno di via Arenula, mentre Renzi parla di "un gravissimo scontro istituzionale". Intervenendo per telefono alla trasmissione "Non è l'arena", che affrontava il tema delle scarcerazioni dei boss mafiosi, Di Matteo ha rivelato che l'attuale Guardasigilli gli chiese se era "disponibile ad accettare il ruolo di capo Dipartimento dell`Amministrazione Penitenziaria o, in alternativa, quello di direttore generale degli Affari Penali". Di Matteo chiese 48 ore di tempo per dare una risposta, ma "quando ritornai, avendo deciso di accettare la nomina a capo del Dap, il ministro Bonafede mi disse che ci aveva ripensato e nel frattempo ... Leggi su ilfogliettone Carceri - scontro Di Matteo-Bonafede. L’opposizione : via Guardasigilli (Di lunedì 4 maggio 2020) Sale il livello dellopolitico dopo il duello a distanza, ieri sera, su La7, tra il magistrato Nino Di, oggi consigliere togato del Csm, e il ministro della Giustizia, Alfonso, con il centro destra che chiede le dimissioni del numero uno di via Arenula, mentre Renzi parla di "un gravissimoistituzionale". Intervenendo per telefono alla trasmissione "Non è l'arena", che affrontava il tema delle scarcerazioni dei boss mafiosi, Diha rivelato che l'attualegli chiese se era "disponibile ad accettare il ruolo di capo Dipartimento dell`Amministrazione Penitenziaria o, in alternativa, quello di direttore generale degli Affari Penali". Dichiese 48 ore di tempo per dare una risposta, ma "quando ritornai, avendo deciso di accettare la nomina a capo del Dap, il ministromi disse che ci aveva ripensato e nel frattempo ...

