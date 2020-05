Call of Duty: Warzone riceverà delle versioni per PS5 e Xbox Series X (Di lunedì 4 maggio 2020) Call of Duty: Warzone di Activision continua a riscuotere un grande successo. Il gioco riceve costantemente aggiornamenti, ma alcuni giocatori sono comprensibilmente preoccupati per il futuro del battle royale con l'uscita di PlayStation 5 e Xbox Series X prevista per la fine dell'anno. Fortunatamente, Infinity Ward ha confermato che Warzone riceverà il supporto per la next-gen.In un'intervista con GamerGen, il narrative director di Infinity Ward, Taylor Kurosaki, ha brevemente parlato dei piani del team per il futuro di Warzone, affermando "il nostro piano è far rimanere Warzone in circolazione per un bel po' di tempo, quindi non appena i nuovi sistemi saranno disponibili, sono sicuro che li supporteremo." Data la popolarità del gioco, questo non dovrebbe sorprendere, tuttavia è la prima volta che si parla di un Call of Duty su PS5 e Xbox Series X.Kurosaki ... Leggi su eurogamer Call of Duty : Modern Warfare trasformato in uno sparatutto in terza persona da uno strano glitch

