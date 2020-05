Amanda Campana è Sofia in Summertime: quello che non sai di lei (Di lunedì 4 maggio 2020) Questo articolo Amanda Campana è Sofia in Summertime: quello che non sai di lei è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Amanda Campana interpreta Sofia del teen drama Summertime, su Netflix. Scopriamo di più sul suo personaggio e sulla sua vita. Amanda Campana nella serie tv Summertime, in onda su Netflix e liberamente ispirata al romanzo di Federico Moccia, Tre Metri sopra il Cielo, è Sofia, una ragazza travolgente che adora le chiacchiere in spiaggia alla … Leggi su youmovies (Di lunedì 4 maggio 2020) Questo articoloinche non sai di lei è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.interpretadel teen drama, su Netflix. Scopriamo di più sul suo personaggio e sulla sua vita.nella serie tv, in onda su Netflix e liberamente ispirata al romanzo di Federico Moccia, Tre Metri sopra il Cielo, è, una ragazza travolgente che adora le chiacchiere in spiaggia alla …

svfferenza : RT @_XWEMILIAWX_: Non so se è stato già fatto ma TWEET DI APPREZZAMENTO PER AMANDA CAMPANA ALIAS SOFIA #SummertimeNetflix - whyalesswa : RT @stilldontknow__: chissà come ci si sente ad essere amanda campana #SummertimeNetflix - itsmwengo : Chissà cosa si prova ad essere Amanda Campana #SummertimeNetflix - xmestessax : RT @stilldontknow__: chissà come ci si sente ad essere amanda campana #SummertimeNetflix - xmestessax : RT @_XWEMILIAWX_: Non so se è stato già fatto ma TWEET DI APPREZZAMENTO PER AMANDA CAMPANA ALIAS SOFIA #SummertimeNetflix -