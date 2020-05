Verissimo attaccato da Heather Parisi: “Avrei preferito che fosse…” (Di domenica 3 maggio 2020) Heather Parisi si scaglia contro Verissimo: “Avrei preferito che fosse trasmesso in versione originale” Verissimo è nuovamente nella polemica. Dopo il duro sfogo di Pamela Prati che ha portato la trasmissione a risponderle duramente, nelle ultime ore ci sono delle novità. Stavolta a lanciare un messaggio contro la trasmissione condotta da Silvian Toffanin è stata Heather Parisi, showgirl che vive a Hong Kong, la quale ha inviato un videomessaggio per parlare dell’emergenza legata al Coronavirus. Nonostante la clip sia stata mandata regolarmente in onda ieri nel pomeriggio di canale 5, la donna ha fatto delle lamentele sul suo profilo Instagram: “Questa è la versione integrale del mio video a Verissimo del 2 maggio 2020. Avrei preferito che fosse trasmesso nella sua versione originale vista la delicatezza degli argomenti ... Leggi su lanostratv (Di domenica 3 maggio 2020)si scaglia contro: “Avreiche fosse trasmesso in versione originale”è nuovamente nella polemica. Dopo il duro sfogo di Pamela Prati che ha portato la trasmissione a risponderle duramente, nelle ultime ore ci sono delle novità. Stavolta a lanciare un messaggio contro la trasmissione condotta da Silvian Toffanin è stata, showgirl che vive a Hong Kong, la quale ha inviato un videomessaggio per parlare dell’emergenza legata al Coronavirus. Nonostante la clip sia stata mandata regolarmente in onda ieri nel pomeriggio di canale 5, la donna ha fatto delle lamentele sul suo profilo Instagram: “Questa è la versione integrale del mio video adel 2 maggio 2020. Avreiche fosse trasmesso nella sua versione originale vista la delicatezza degli argomenti ...

