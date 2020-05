"Sei una comunista col Rolex". La Ferragni finisce nel mirino - (Di domenica 3 maggio 2020) Francesca Galici Ennesimo affronto a Chiara Ferragni, che nonostante le numerose opere benefiche per superare l'emergenza continua a essere attaccata dal web per il suo stile di vita lussuoso Chiara Ferragni è l'influencer italiana più seguita, l'audience della bionda cremonese è internazionale tanto che le impression ai suoi post arrivano da ogni angolo del pianeta. Chiara Ferragni si inserisce nell'Olimpo dei personaggi più influenti del pianeta con il suo seguito di quasi 20 milioni di follower, un bottino ambito dai brand più noti e del lusso, che si contendono lo spazio sul profilo Instagram della Ferragni. La moglie di Fedez ha un enorme bacino di fan, a volte veri e propri devoti al suo personaggio imprenditoriale e non solo, alla base del suo successo come imprenditrice anche nel settore della moda, dove la Ferragni ha di recente ... Leggi su ilgiornale SABRINA FERILLI/ Dissing a Fiorella Mannoia : “Ti sei fatta battere da una scimmia…!”

Irene Capuano Instagram sensuale - giacca da uomo e sotto niente : «Sei proprio una monella»

TizianaFerrario : #hunziker hai 43 anni sei una donna matura e ti comporti come un'oca. Non si pigliano in giro gli altri. Si chiama… - alex_orlowski : Maggio si prefigura interessante, sto lavorando a una nuova tecnica di analisi sui nodi semantici invece che sulle… - Benji_Mascolo : Sei già una leggenda - givliat91 : RT @Benji_Mascolo: Sei già una leggenda - FedeShekinosa86 : ..e comunque @LinoGuanciale tu davvero x me sei una persona cara..x me sei un fratello,un amico.. Per me sei una pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Sei una Sei una vera Stronza? 10 cose che fanno di te una da tenere alla... LettoQuotidiano MARA VENIER “La patata è importante”/ La ricetta del gateau rischia di farsi hot

Nuovo simpatico siparietto andato in scena fra Nicola Carraro e la regina della domenica di Rai Uno, Mara Venier. Pochi minuti fa il consorte della “zia” ha pubblicato un video sulla propria pagina In ...

L’industria riparte ma l’export va a singhiozzo

Il sollievo per il riavvio della produzione dopo oltre sei settimane di stop. Ma anche la preoccupazione per l’immediato futuro, con il rischio di ordini dall’estero con il contagocce che si tradurran ...

