Ladispoli, trasporto pubblico: da domani linee ripristinate con accesso contingentato

Saranno ripristinate a partire da lunedì 4 maggio, le linee e gli orari del trasporto pubblico locale nel Comune di Ladispoli, ad eccezione delle corse dedicate agli studenti per l'ingresso o l'uscita dagli istituti scolastici del territorio. Ad annunciarlo è stato l'assessore alla Mobilità del Comune di Ladispoli, Amelia Mollica Graziano. "L'ingresso all'interno dei mezzi di trasporto pubblico – ha spiegato l'assessore Mollica Graziano – sarà contingentato e gli utenti all'interno dei mezzi dovranno occupare solo i posti indicati, indossando i dispositivi di protezione individuali: guanti e una protezione delle vie respiratorie". L'assessore alla Mobilità inoltre ricorda che a partire dal 28 aprile scorso, per gli utenti, è possibile richiedere le agevolazioni

Saranno ripristinate a partire da lunedì 4 maggio, le linee e gli orari del trasporto pubblico locale nel Comune di Ladispoli, ad eccezione delle corse dedicate agli studenti per l’ingresso o l’uscita ...

Fase 2: torna il trasporto pubblico locale a Ladispoli con obbligo guanti e mascherine

