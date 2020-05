La rosicata di De Magistris | attacca De Luca ma i followers lo stroncano

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il quasi ex sindaco di Napoli, Luigi De, una ne fa e cento ne pensa. Oggi, dopo due mesi di crisi senza precedenti, durante i quali si è distinto per la difesa della pizza e della pastiera, ha impugnato la tastiera e ha scritto un fluviale post su Facebook perre il presidente della Regione Campania, Vincenzo De. Demerita la nostra umana comprensione: sperava che il Pd e il M5s, con un giochino di palazzo, facessero fuori De, e cercassero un candidato che permettesse di replicare l’alleanza giallorossa, con un tocco arancione, anche in Campania. Il candidato, ovviamente, nelle sue intenzioni, nei suoi sogni, sarebbe stato lui, pronto a allargarsi da rivoluzionario metropolitano a regionale. Niente da fare: il consenso di Deè cresciuto a dismisura, e ...