Guanti | mascherine e ingressi separati | ecco le nuove regole per salire sul bus

(Di domenica 3 maggio 2020) LIVORNO. Sul bus coi. E con la mascherina. Iraccomandati, la mascherina obbligatoria. Come la distanza di un metro dal conducente e dagli altri passeggeri. Da lunedì 4 cambiano ledel trasporto pubblico in Toscana. Il biglietto si compra a terra. E non si può piùdalla porta di uscita. I sindaci avranno il compito di trovare personale dei Comuni che aiutino il personale delle aziende dei trasporti a sorvegliare il rispetto delledisposizioni. A tutela della salute pubblica. Chi può montare sui bus Intanto non tutti potranno prendere l’autobus. In Toscana i mezzi pubblici - si legge nella nuova ordinanza del governatore Enrico Rossi - sono a disposizione solo di chi si sposta: 1) per comprovate esigenze lavorative; 2) per situazioni di necessità; 3) per motivi di salute. Da domani nelle situazioni di ...