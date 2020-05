Coronavirus, città del Sudafrica isolata da oltre un mese: migliaia di persone in fila per il cibo. La coda è lunga 3 chilometri, le immagini dall’alto (Di domenica 3 maggio 2020) Da oltre un mese, causa lockdown, la città di Centurion, appena fuori da Johannesburg, in Sudafrica è isolata. Il blocco delle attività ha schiacciato le imprese riducendo i più poveri alla fame, come denuncia la no profit Operation SA che ha pubblicato un video incredibile: migliaia di persone in fila per ricevere i pasti donati da alcune imprese private e organizzazioni umanitarie. Sono 8000 i cesti arrivati mercoledì, e, sottolinea sempre l’associazione sui social, per poterli prendere le persone si sono messe in fila fin dalle 6 del mattino, creando una coda di oltre tre chilometri. Il numero di pacchi alimentari, però, è stato descritto come “una goccia nell’oceano” rispetto al numero che effettivamente servirebbe per aiutare le comunità colpite. L'articolo Coronavirus, città del Sudafrica ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Viminale : “Applicare le norme ma garantire benessere dei cittadini”

