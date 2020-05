Bonus mascherine e gel 2020: importo, a chi spetta e quando arriva (Di domenica 3 maggio 2020) Bonus mascherine e gel 2020: importo, a chi spetta e quando arriva Per contrastare la crisi economica – oltre che sanitaria – causata dal coronavirus, il Governo ha deciso di adottare differenti agevolazioni, tra cui quella fiscale per l’acquisto di dispositivi di protezione quali mascherine e gel. Si tratta insomma di un vero e proprio Bonus mascherine, che compare nella bozza del decreto liquidità, ormai in dirittura d’arrivo e pronto per essere varato entro la metà del mese di aprile. Vediamo allora più da vicino in che cosa consiste questo Bonus e come funzionerà. Se ti interessa saperne di più sullo stop ai licenziamenti dei caregiver, causa coronavirus, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Bonus mascherine: di che si tratta e come funzionerà Secondo le indicazioni trapelate negli ultimi giorni, ... Leggi su termometropolitico Bonus mascherine e gel 2020 : importo - a chi spetta e quando arriva

Bonus mascherine e gel 2020 : importo - a chi spetta e quando arriva

Bonus mascherine e gel 2020 : importo - a chi spetta e quando arriva (Di domenica 3 maggio 2020)e gel, a chiPer contrastare la crisi economica – oltre che sanitaria – causata dal coronavirus, il Governo ha deciso di adottare differenti agevolazioni, tra cui quella fiscale per l’acquisto di dispositivi di protezione qualie gel. Si tratta insomma di un vero e proprio, che compare nella bozza del decreto liquidità, ormai in dirittura d’arrivo e pronto per essere varato entro la metà del mese di aprile. Vediamo allora più da vicino in che cosa consiste questoe come funzionerà. Se ti interessa saperne di più sullo stop ai licenziamenti dei caregiver, causa coronavirus, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News: di che si tratta e come funzionerà Secondo le indicazioni trapelate negli ultimi giorni, ...

giopontic1 : #GiuseppeConte in conferenza stampa: -) #Bonus autonomi Aprile sarà di €800 -) #Mascherine €0,50 iva inclusa… - a_r_i_something : RT @AntonelloAng: @gualtierieurope A me è arrivato il bonus di €600 di marzo. Ma il mio commercialista è molto sveglio????????.. Ah dimenticav… - alpardu : RT @AntonelloAng: @gualtierieurope A me è arrivato il bonus di €600 di marzo. Ma il mio commercialista è molto sveglio????????.. Ah dimenticav… - CarpaneseSilva1 : RT @AntonelloAng: @gualtierieurope A me è arrivato il bonus di €600 di marzo. Ma il mio commercialista è molto sveglio????????.. Ah dimenticav… - AntonelloAng : @gualtierieurope A me è arrivato il bonus di €600 di marzo. Ma il mio commercialista è molto sveglio????????.. Ah dime… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus mascherine Bonus sanificazione e mascherine: cos’è e come funziona, requisiti The Italian Times Coronavirus Piemonte, la nuova ordinanza Regionale

Ore 20. Nuova ordinanza della Regione Piemonte. Sulla base del Dpcm 26 aprile 2020, il presidente Alberto Cirio ha firmato poco fa l’ordinanza n.50, che comprende, tra le varie disposizioni: obbligo ...

Coronavirus Piemonte, Cirio: "Dal 4 maggio mascherina obbligatoria"

Dal 4 maggio in Piemonte ci sarà l'obbligo della mascherina "in tutti i luoghi chiusi con accesso di pubblico". Lo ha annunciato in video conferenza il presidente della Regione, Alberto Cirio, anticip ...

Ore 20. Nuova ordinanza della Regione Piemonte. Sulla base del Dpcm 26 aprile 2020, il presidente Alberto Cirio ha firmato poco fa l’ordinanza n.50, che comprende, tra le varie disposizioni: obbligo ...Dal 4 maggio in Piemonte ci sarà l'obbligo della mascherina "in tutti i luoghi chiusi con accesso di pubblico". Lo ha annunciato in video conferenza il presidente della Regione, Alberto Cirio, anticip ...