Ultime Notizie Roma del 02-05-2020 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 maggio 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Ines Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus ha licenziato per giustificato motivo potrà ritirare il recesso facendo contestualmente richiesta di cassa integrazione in deroga dalla data del licenziamento a prescindere dal numero di dipendenti dell’impresa lo prevede la bozza del nuovo decreto economico che prevede Tra l’altro un pacchetto di 44 norme per il sostegno ai redditi la protezione del lavoro ti va dal reddito di emergenza ad altri 15 giorni di concerti speciali €600 di bonus baby sitter detrazione fiscale fino a €300 per i centri estivi dei figli fino a 16 anni possibile riapertura breve di negozi di monopattini e WC per mezzo dei quali Si prevedono incentivi in Piemonte bonus di 2500 per ristoranti gelaterie catering bar estetiste parrucchieri sale ...