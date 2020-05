Più controlli e almeno 4 ore di attesa | volare sarà un incubo

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 2 maggio 2020) Gabriele Laganà Anche se ancora oggi non sono state diramante direttive specifiche è certo che saranno molti i cambiamenti per chi viaggia in aereo. Il tutto per tutelare della salute dei passeggeri e dei lavoratori Quello aereo è uno dei settori più duramente colpiti dall’avanzata in tutto il mondo del coronavirus. La limitazione degli spostamenti e la chiusura delle frontiere per i viaggi dei turisti su scala pressoché globale hanno ridotto drasticamente l'operatività dei voli commerciali. Per ora il blocco dei viaggi non essenziali nei Paesi dell'area Schengen è valido fino al 15 maggio. Ciò, ovviamente, ha provocato un enorme danno alle compagnie aeree del tutto impreparate ad un simile scenario. Ryanair è un esempio che racconta la drammatica situazione che si sta vivendo in questa tormentata ...