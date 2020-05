(Di sabato 2 maggio 2020) Dal prossimo 11 Maggio,richiedere il rilascio delle tessere perdel trasporto bus. Lo rende noto il Servizio Municipale Autotrasporti che ha pubblicato un apposito Avviso sul sito istituzionale alla pagina http://www.comune..tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/30028. Qui è pure possibile scaricare il modulo per la presentazione dell’istanza, alla quale dovrà essere... L'articolodel buspuoi vederlo su: Tvio Trapani.

tvio2 : Marsala: Anziani e disabili potranno usufruire del bus urbano gratuito -

Ultime Notizie dalla rete : Marsala Anziani

Marsala Live

Dalla Regione in arrivo 70 milioni di euro per progetti di investimento e sviluppo nelle città di Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani. Lo strumento utilizzato è l’Agenda urbana, ...Cresce lievemente il numero dei contagi in Sicilia: sono 55 nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 43. Aumentano però anche i guariti: sono una decina di più rispetto alla giorna ...