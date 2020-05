La plastica è tornata di moda e non è vero che sono le auto il problema del troppo Pm10 nell'aria (Di sabato 2 maggio 2020) plastica - Il materiale più demonizzato per l'inquinamento che produce è tornato protagonista. Mascherine, guanti, tute protettive e divisori indispensabili per battere la pandemia riportano in auge il polipropilene. Mentre a giugno incombe anche la plastic tax.TRAFFICO IN QUARANTENA, ma non diminuiscono le emissioni nocive di particolato. I «colpevoli» vanno quindi cercati altrove. A cominciare dal riscaldamento di case e uffici.«E mo'?» sorrideva col suo bel faccione dai televisori dell'Italia del boom Gino Bramieri. «E mo', Moplen». Appunto. sono passati 120 lustri, ma siamo ancora o di nuovo lì. Perché la plastica demonizzata, messa al bando nelle intenzioni dei nostri governanti per via fiscale si sta prendendo una «plastica rivincita». Impossibile gestire, ma anche sconfiggere il coronavirus senza quella ... Leggi su panorama (Di sabato 2 maggio 2020)- Il materiale più demonizzato per l'inquinamento che produce; tornato protagonista. Mascherine, guanti, tute protettive e divisori indispensabili per battere la pandemia riportano in auge il polipropilene. Mentre a giugno incombe anche la plastic tax.TRAFFICO IN QUARANTENA, ma non diminuiscono le emissioni nocive di particolato. I «colpevoli» vanno quindi cercati altrove. A cominciare dal riscaldamento di case e uffici.«E mo'?» sorrideva col suo bel faccione dai televisori dell'Italia del boom Gino Bramieri. «E mo', Moplen». Appunto.passati 120 lustri, ma siamo ancora o di nuovo lì. Perché lademonizzata, messa al bando nelle intenzioni dei nostri governanti per via fiscale si sta prendendo una «rivincita». Impossibile gestire, ma anche sconfiggere il coronavirus senza quella ...

Ultime Notizie dalla rete : plastica è La plastica raccolta in mare può essere riciclata e trasformata in materia prima grazie alla tecnologia Roteax Ohga! Sul fondale del Mar Tirreno la più grande concentrazione di microplastiche di sempre

Un team di ricercatori ha scoperto che in una zona di fondale marino grande quanto un tavolino da caffè quasi 2 milioni di piccoli frammenti di plastica possono accumularsi in quella che è ad oggi la ...

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tratte in arresto tre persone

ALCAMO. Alle ore 19.20 circa del giorno 29 Aprile 2020, durante lo svolgimento del normale servizio di vigilanza stradale, operatori della Sottosezione Polizia Stradale di Alcamo, lungo l’autostrada A ...

