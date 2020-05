Fase2 | sui treni solo con mascherine | posti a scacchiera e biglietti nominativi

(Di sabato 2 maggio 2020), si cambia. L'avvio della Fase 2 porta alcune novità in più a tutela della salute di chi viaggerà in treno. Oltre aobbligatorie, la raccomandazione di...

RaiNews : #coronavirus #covid19 #fase2 Tra le misure a tutela della salute messe a punto vi sono le mascherine obbligatorie e… - Emagorno : La #fase2 sarà la più delicata ciò che però non si può accettare è scaricare tutto sui Sindaci senza dar loro linee… - RaiNews : Sulle metro, sugli autobus e sui tram ci saranno adesivi per indicare i 'sedili vietati' e cerchi rossi a terra per… - DBalabam : @lucianonobili @ItaliaViva @SilviaFregolent @raffaellapaita @gennaromigliore @IleP @RaffaelePizzati @fran_caroli… - elisadimario191 : RT @Aba_Tweet: Nessuna app (ancora). Nessun contact tracing. Molti dubbi sui controlli. Dati parziali e confusi. Dotazioni spesso carenti.… -

Il Mattino

Un'impennata improvvisa, dopo 4 giorni consecutivi di calo. I 474 morti registrati nelle ultime 24 ore sono una terribile sorpresa. Che, però, ha una spiegazione diversa da quella ipotizzata inizialme ...Prosegue in maniera puntuale e costante l’attività della Prefettura di Agrigento in relazione alla situazione emergenziale in corso, così come massimo è l’impegno profuso nell’affrontare le consistent ...