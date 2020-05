Coronavirus: Trenord, linee suburbane al 100% nelle ore di punta in fase 2 (Di sabato 2 maggio 2020) Milano, 2 mag. (Adnkronos) - Tutte le grandi direttrici suburbane del servizio ferroviario regionale lombardo, che servono il Passante di Milano, da lunedì 4 maggio torneranno a offrire la massima offerta, con corse ogni 30 minuti nelle ore di punta, dalle 6 alle 9.30 e dalle 16 alle 19. Si tratta delle linee S1 Saronno-Milano-Lodi, S2 Mariano/Seveso/Camnago-Milano, S5 Varese-Milano-Treviglio, S6 Novara-Milano-Treviglio, S7 Lecco-Milano, S11 Chiasso-Milano Porta Garibaldi e S13 Pavia-Milano Bovisa. Queste linee suburbane trasportano ogni giorno il 50% dell'utenza dell'intero servizio di Trenord. nelle ore di punta, anche la Milano-Mortara-Alessandria offrirà il 100% del servizio. Per garantire il distanziamento tra le persone, su tutte le linee a maggiore frequentazione, le composizioni saranno rinforzate dove non sono già al massimo della capacità. Con la ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Trenord - linee suburbane al 100% nelle ore di punta in fase 2 (2)

