(Di sabato 2 maggio 2020) Da lunedì 4, con l'avvio della fase 2 di lotta al, circolerà unr numero di mezzi pubblici. Ma potranno essere usatiper comprovate necessità: per esempio per. O anche a trovare istretti

iltirreno : Confcommercio #Toscana: «O il governo anticipa la riapertura di bar, negozi e ristoranti o il 4 maggio scendiamo in… - regionetoscana : #coronavirus #covid19 Gli aggiornamenti sulla situazione in #Toscana - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento nazionale ore 18: • Tasso grezzo di letalità: 13,5% Region… - FirenzePost : Coronavirus, Toscana: bus solo per andare a lavorare o dai parenti. Dal 4 maggio - TgrRaiToscana : Un ponte che invece di unire separa e diventa un muro invalicabile anche nella seconda fase. Siamo andati a… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana

Genova / Roma | Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero sono 5279 le persone certificate come pazienti positivi al Covid-19 in Liguria, 98 più di ieri; i decessi dall’inizio dell’emerg ...Firenze – Puntare sulla distribuzione e il consumo di produzioni agroalimentari toscane di qualità, per superare la fase di emergenza. E’ questo l’obiettivo di un protocollo d’intesa con Anci Toscana ...