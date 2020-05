Coronavirus | il Commissario Arcuri | “Da lunedì al via i test sierologici Inizia la sfida

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 2 maggio 2020) “Lunedì 4 maggiola fase 2, dobbiamo essere consapevoli cheunaancora più difficile. La relativa libertà che ognuno di noi sta per guadagnare deve essere governata in funzione della salute di tutti“: lo ha affermato ilstraordinario all’emergenzaDomeniconel corso del consueto punto stampa. “Da lunedì chiediamo agli italiani un supplemento di ulteriore responsabilità,il secondo tempo di una partita che non sappiamo quanto durerà e come finirà. Non dobbiamo dimenticare i sacrifici fatti nel primo tempo e capire che saremo ancora più protagonisti del risultato finale“. “Non abbassiamo la guardia, vi imploro, il virus si diffonde solo con il contagio, non dimentichiamolo mai, cerchiamo di fare di tutto per evitarlo. Evitiamo che le ...