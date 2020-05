Ultime Notizie Roma del 01-05-2020 ore 15:10 (Di venerdì 1 maggio 2020) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene per il primo maggio è ora di ripartire il governo di indicazioni chiare le regioni collaborino i cittadini siano responsabili lavoro e la base di libertà e dignità è il momento di superare storici ritardi casellati parla di ridisegnare un’Italia nuova Pico vicinanza ai lavoratori che vivono nell’incertezza conta i lavoratori del motore i nuovi aiuti più pesanti Tanti hanno ricevuto un sostegno altri lo riceveranno nei prossimi giorni abbiamo lavorato al massimo per far ripartire a pieno regime il motore dello Stato perché questo poderoso sostegno così concretizzarsi in pochi giorni così su Facebook il premier Giuseppe Conte Primo Maggio i sindacati lavoro ... Leggi su romadailynews Coronavirus in Italia e nel mondo - le ultime notizie in diretta

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : OMS : “Situazione seria e non uniforme in Europa”

