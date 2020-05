The Mandalorian 1x08, la recensione: puro credo starwarsiano (Di venerdì 1 maggio 2020) La recensione di The Mandalorian 1x08: Taika Waititi dirige un finale in cui rivelazioni e azione convivono alla perfezione, ampliando a meraviglia la mitologia starwarsiana. Star Wars non è una saga cinematografica. Star Wars non è uno sconfinato universo narrativo. Star Wars è un credo. Proprio come quello Mandaloriano. Ed è forse per questo che il cacciatore di taglie ha sguazzato così bene nelle sue galassie lontane lontane. Apriamo questa recensione di The Mandalorian 1x08, finale stagione assai convincente, togliendoci il cappello (o forse dovremmo dire l'elmo) dinanzi allo spassionato atto d'amore messo in scena da Jon Favreau e compagni. Quella che all'inizio era una piacevole sensazione, col passare delle settimane è diventata certezza: The Mandalorian è un meraviglioso regalo depositato nel cuore di ogni ... Leggi su movieplayer The Mandalorian 2 : i titoli leaked dei nuovi episodi anticipano il ritorno dell'Impero?

«The Mandalorian 2» e «Disney Gallery : The Mandalorian» - cosa devi sapere

