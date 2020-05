Quique Setien: «Lautaro? Chi non vorrebbe giocare con Messi? Ruiz fuoriclasse, Pjanic…» (Di venerdì 1 maggio 2020) Quique Setien ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport: queste le parole dell’allenatore del Barcellona Quique Setien ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport commentando alcuni obiettivi di mercato del Barcellona, primo fra tutti Lautaro Martinez. Le parole del tecnico dei blaugrana. Lautaro MARTINEZ – «Un calciatore importante, un grandissimo giocatore, e il Barcellona è sempre interessato ai grandi giocatori, ovvio. Ma in questi tempi senza calcio ogni giorno esce un nome diverso. Si parla anche di Neymar. E sono sicuro che mi chiederà di Fabian Ruiz». Ruiz – «Sono stato con lui un anno e fu sufficiente per dimostrare che era un grandissimo calciatore, di livello straordinario, aveva un potenziale enorme e lo tirò fuori molto rapidamente. Con me era a suo agio perché l’ho messo in un contesto ... Leggi su calcionews24 Quique Setien ammette : «Clausola Messi? Non lo sapevo ma sono sicuro che rimarrà»

Quique Setien : «L’operazione Lautaro tra Inter e Barça è bloccata da settimane»

Quique Setien : «Lautaro o Neymar? Entrambi. Messi resta al Barcellona» (Di venerdì 1 maggio 2020)ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport: queste le parole dell’allenatore del Barcellonaha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport commentando alcuni obiettivi di mercato del Barcellona, primo fra tuttiMartinez. Le parole del tecnico dei blaugrana.MARTINEZ – «Un calciatore importante, un grandissimo giocatore, e il Barcellona è sempre interessato ai grandi giocatori, ovvio. Ma in questi tempi senza calcio ogni giorno esce un nome diverso. Si parla anche di Neymar. E sono sicuro che mi chiederà di Fabian».– «Sono stato con lui un anno e fu sufficiente per dimostrare che era un grandissimo calciatore, di livello straordinario, aveva un potenziale enorme e lo tirò fuori molto rapidamente. Con me era a suo agio perché l’ho messo in un contesto ...

ParmaLiveTweet : La Gazzetta dello Sport, Setien: 'Lautaro? Se Messi chiama...': Intervista a Quique Setien, allenatore del Barcello… - FcInterNewsit : Quique Setien: 'Lautaro grandissimo giocatore. Per molti giocare con Messi è un incentivo' - OnlyOneTiley : RT @FabrizioRomano: Quique Setién: “Non mi illudo sull’acquisto di Lautaro Martinez al Barça: ci sarà una grossa crisi ecomomica per il Cor… - Only1kalle : RT @FabrizioRomano: Quique Setién: “Non mi illudo sull’acquisto di Lautaro Martinez al Barça: ci sarà una grossa crisi ecomomica per il Cor… - Dayo_Mufc : RT @FabrizioRomano: Quique Setién: “Non mi illudo sull’acquisto di Lautaro Martinez al Barça: ci sarà una grossa crisi ecomomica per il Cor… -