Primo Maggio | Di Maio fa il partigiano | cita Pertini e stavolta “dimentica” Almirante

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 1 maggio 2020) Pensate, solo quattro anni fa Luigi Diricordava a tutti che nel suo Pantheon, e in quello dei grillini, trasversali, apartitici e post-ideologici, c’erano Enrico Berlinguer, Giorgioe la Democrazia Cristiana. In un comizio a Fabriano per sostenere il candidato sindaco del M5s, l’attuale ministro degli Esteri aveva detto: “A questo ballottaggio non c’è destra né sinistra: i valori ognuno di voi se li porta dentro di sé, ricordando Berlinguer,o i leader della Dc. Qui non c’è da votare per la destra o per la sinistra ma per chi vuole prendersi un’opportunità per non deludervi”. Poi la sera, ospite del salotto televisivo di Bruno Vespa, aveva definito così il M5s: “È un movimento post ideologico, ma porta con sé tante idee che ...