Pane e libertà – Giuseppe Di Vittorio: Pierfrancesco Favino è il sindacalista di Cerignola. Trama e cast (Di venerdì 1 maggio 2020) Pierfrancesco Favino è Giuseppe Di Vittorio nella fiction Pane e libertà – Giuseppe Di Vittorio, in onda venerdì 1 maggio in prima serata su Rai 1. Di Vittorio (Cerignola, 11 agosto 1892 – Lecco, 3 novembre 1957) è stato un sindacalista, politico e antifascista italiano fra gli esponenti più autorevoli del sindacato italiano del secondo dopoguerra. La fiction, andata in onda per la prima volta nel marzo 2009, è stata realizzata a mezzo secolo dalla scomparsa del personaggio politico più noto della Puglia. Una coproduzione RAI FICTION – Palomar Endemol con la collaborazione di Regione Puglia Apulia Film Commission e prodotta da Carlo Degli Esposti e Nora Barbieri. Pane e libertà – Giuseppe Di Vittorio, trama Ancora bambino, Giuseppe Di Vittorio perde il padre ed è costretto ad abbandonare gli studi per ... Leggi su tvzap.kataweb Pane e libertà - il cast della miniserie di Rai 1 con Pierfrancesco Favino

