"Mascherine di genere per bimbi", Arcigay critica De Luca (Di venerdì 1 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Vede Vincenzo De Luca agitare il prototipo delle due mascherine per bambini in via di acquisto da parte della Regione Campania e drizza i capelli. Francesco Napoli, presidente del circolo Arcigay 'Marcello di Folco' di Salerno affida ad una pungente battuta il suo disappunto: "In Campania anche le mascherine sono di genere: rosa per le bambine e blu per i bambini. Non vi smuove manco il Covid19". Foto tratta dalla pagina facebook di Francesco Napoli. L'articolo "Mascherine di genere per bimbi", Arcigay critica De Luca proviene da Anteprima24.it.

