Madonna spiazza i fan | Contagiata dal Covid

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 1 maggio 2020) Novella Toloni Con un video pubblicato sulla sua pagina Instagram la popstar ha scioccato i fan, svelando di aver contratto il-19 e di voler tornare presto alla normalità Con un annuncio a sorpresaha rivelato di esser risultata positiva agli anticorpi del-19. La popstar inglese, che da 16 marzo scorso si trova in quarantena con i suoi figli in Portogallo, ha dato la notizia ufficiale sui social network, senza però svelare quando ha contratto la malattia e come si sia. Nelle scorse oreha pubblicato sul suo profilo Instagram un nuovo video dove si mostra davanti a una macchina da scrivere tra pensieri e parole sulla sua quarantena. Dopo una riflessione iniziale, la popstar ha confessato di aver contratto il virus che da mesi sta costringendo l’umanità all’isolamento sociale: "Ho fatto un test l'altro ...