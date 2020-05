Ghostbusters | il fan film in anteprima a Nerdvana

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 1 maggio 2020) Oggi susarà possibile vedere in: il fanche sarà disponibile gratis su Youtube per settantadue ore. Il fanitaliano disarà visibile oggi insu Nervadana, il podcast di Lega Nerd. Il, autoprodotto per la regia di Federico Anzini, resterà on line gratis su Youtube per 72 ore, un motivo in più per i fan della mitica saga per restare a casa. La saga diiniziata nel 1984 avrebbe dovuto vedere quest'anno l'arrivo sul grande schermo del nuovo capitolo: Legacy, purtroppo l'uscita delè stata spostata dal 10 luglio 2020 al 5 marzo 2021. Gli appassionati del franchise possono consolarsi con la pubblicazione online delautoprodotto da...