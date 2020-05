È morto BJ Hogg | addio a Ser Addam Marbrand di Game of Thrones

(Di venerdì 1 maggio 2020) Si è spento nel giorno del suo 65° compleanno BJ, noto come interprete della serie tv “of– Il trono di spade“, dove ha vestito i panni di Ser. Il decesso è avvenuto il 30 aprile a Lisburn, città dell’Irlanda del Nord dove era nato. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla Bbc.of8, le prime immagini dell'ultima stagione del gioco del trono Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), Jon Snow (Kit Harington)Samwell Tarly (John Bradley) riuscirà dalla Cittadella a raggiungere Jon per rivelargli i suoi Natali?Sansa Stark (Sophie Turner) sempre più Lady di Grande InvernoTyrion (Peter Dinklage)Jon Snow (Kit Harington)Cersei (Lena Headey)Cersei (Lena Headey)Varys (Conleth Hill)Arya Stark (Maisie Williams)Bran Stark (Isaac ...

