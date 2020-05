DIRETTA MESSA SANTA MARTA | PAPA FRANCESCO Video Rai 1 | “è Dio a convertire | non noi”

ninac2013 : RT @TV2000it: Dal lunedì al sabato alle ore 7.00 la Messa di #PapaFrancesco a Santa Marta in diretta su #TV2000 (Canale 28 - 157 Sky - http… - mariavenera2 : RT @LiciaRonzulli: Nel centrodestra ci possono essere opinioni diverse su singoli temi, ma l’unità della coalizione non è mai stata messa i… - troppoumano7 : Devo dirlo, quando l'ha messa su durante la diretta con Billboard avevo le aspettative sotto le scarpe ma EHI GUESS… - figlvisitazione : RT @TV2000it: Dal lunedì al sabato alle ore 7.00 la Messa di #PapaFrancesco a Santa Marta in diretta su #TV2000 (Canale 28 - 157 Sky - http… -

DIRETTA MESSA Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : DIRETTA MESSA