Barcellona, Quique Setien parla di Fabian Ruiz: “Aveva un potenziale enorme e lo tirò fuori molto rapidamente” (Di venerdì 1 maggio 2020) “Sono stato con lui un anno e fu sufficiente per dimostrare che era un grandissimo calciatore, di livello straordinario”. Il tecnico del Barcellona Quique Setien si è espresso così su Fabian Ruiz, che ha allenato al Betis, in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. “Aveva un potenziale enorme e lo tirò fuori molto rapidamente. Con me era a suo agio perché l’ho messo in un contesto calcistico che gli ha fatto bene. Barcellona-Napoli? In questo momento è un pensiero lontano, mi piacerebbe tanto poter arrivare a pensare a quella gara perché significherebbe che le cose vanno bene. Al momento è una speranza”. Sul match di andata: “Il loro piano partita ci aveva sorpresi. Pensavamo che sarebbero stati più coraggiosi ed invece hanno deciso di chiudersi. Sono stati bravi a farci ... Leggi su calciomercato.napoli Lautaro e Neymar per il Barcellona? Quique Setién fa il punto : "Né pessimista - né ottimista"

