Via libera ad app su coronavirus, mancato uso non limita diritti (Di giovedì 30 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia di tutela dei dati personali nel tracciamento dei contatti e dei contagi da Covid-19. Il testo prevede che, presso il ministero della Salute, sia istituita una piattaforma per il tracciamento dei contatti stretti tra i soggetti che installino, su base volontaria, un’apposita applicazione per dispositivi di telefonia mobile. L’applicazione sara’ complementare rispetto alle ordinarie modalita’ gia’ in uso da parte del Servizio sanitario nazionale. Il ministero adottera’ misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le liberta’ degli interessati, sentito il ... Leggi su ildenaro Via libera ad app su coronavirus - mancato uso non limita diritti

Riapertura bar e ristoranti - la Calabria fa da sé : via libera a quelli all’aperto

Covid-19 - succede in Puglia - barista riapre per l’asporto ma viene multato : “La Regione ha dato via libera ma il Comune no” (Di giovedì 30 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia di tutela dei dati personali nel tracciamento dei contatti e dei contagi da Covid-19. Il testo prevede che, presso il ministero della Salute, sia istituita una piattaforma per il tracciamento dei contatti stretti tra i soggetti che installino, su base volontaria, un’apposita applicazione per dispositivi di telefonia mobile. L’applicazione sara’ complementare rispetto alle ordinarie modalita’ gia’ in uso da parte del Servizio sanitario nazionale. Il ministero adottera’ misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per ie le liberta’ degli interessati, sentito il ...

fattoquotidiano : Coronavirus, la Puglia anticipa i tempi: dal 29 via libera al cibo da asporto in bar e ristoranti, cimiteri aperti… - regionetoscana : #covid19 #coronavirus Da domani via libera a passeggiate all'aria aperta e all'utilizzo della bici all'interno del… - Corriere : Toscana, dal 1 maggio sì alle passeggiate a piedi e in bici (in famiglia e nel proprio Comune) - boiledchickpeas : RT @demalaleche7: Per il 4 maggio quasi tutti i posti treni da Milano verso il Sud sono esauriti. È stato inutile specificare che non era u… - blckxp : RT @demalaleche7: Per il 4 maggio quasi tutti i posti treni da Milano verso il Sud sono esauriti. È stato inutile specificare che non era u… -