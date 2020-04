Truck Driver rilascerà la patch più recente a maggio 2020

(Di giovedì 30 aprile 2020) L’esperienza di guida di camionverrà ampliata con una nuovain uscita aper PlayStation 4 e Xbox One. Anche la versione per Nintendo Switch includerà lo stesso aggiornamento al momento del rilascio. Si tratta della sestadel gioco e, tra le varie cose, apporta un nuovo sistema di IA e un aggiornamento del motore Unity. dettaglio. Sulla strada del miglioramentoLadi prossimo rilascio prevede significativi miglioramenti all’IA dei veicoli e dei pedoni. I principi del sistema dell’IA completamente rinnovato sono stati implementati, il che si traduce in comportamenti dell’IA più realistici. Inoltre, d’ora in poi ini pedoni attraversano la strada e reagiscono al traffico. Questo nuovo sistema dell’IA verrà ulteriormente migliorato in futuro e seguiranno altri ...

