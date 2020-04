Sondaggi politici Ipsos: un italiano su due pronto a scaricare l’app Immuni (Di giovedì 30 aprile 2020) Sondaggi politici Ipsos: un italiano su due pronto a scaricare l’app Immuni Un italiano su due si dice disponibile ad utilizzare l’app Immuni, quando essa sarà disponibile. A sostenerlo sono i Sondaggi politici Ipsos per Di Martedì andanti in onda il 28 aprile. Il 27% afferma invece che non scaricherà l’app per il tracciamento anti contagio da Covid-19. Infine c’è un 23% di cittadini che non risponde alla domanda o non utilizza lo smartphone. Tra i favorevoli ad utilizzare Immuni ci sono soprattutto elettori di centrosinistra, liberi professionisti e dirigenti. Tra i contrari chi vive in piccoli comuni, operai e dipendenti a tempo indeterminato. In un colloquio con il Corriere della Sera, Luca Comodo, direttore del dipartimento politico-social di Ipsos, spiega che sull’app di contact tracing “ci sono perplessità ... Leggi su termometropolitico Sondaggi politici : meno di 3 punti tra Lega e PD

