Mascherine in ritardo a Croce, le dona Dante Santoro: “Nessun quartiere va discriminato” (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Vista l’apprensione e l’attesa per le Mascherine che non sono ancora arrivate nel quartiere Croce il Consigliere Comunale e Provinciale Dante Santoro ha deciso di agire in prima persona e di continuare la sua missione di donare Mascherine a categorie e persone a rischio. Santoro lanciò un appello già settimane fa e da allora ha creato una rete solidale di artigiani e cittadini per dotare di Mascherine i lavoratori del Porto, operatori sanitari e bambini del Comune di Salvitelle. Adesso grazie alla dotazione di Mascherine donate dal cittadino salernitano Mario Cafazzo residente a Livorno per lavoro, il Consigliere Santoro ha deciso di fornirle alle famiglie del quartiere Croce per dare un segnale ai cittadini: “Finanche nella dotazione di Mascherine della Regione sembra che i residenti di alcuni Rioni e ... Leggi su anteprima24 Coronavirus in Italia - ultime notizie. Crimi : “La Sanità torni allo Stato”. Brusaferro (Iss) : “Nessun ritardo sulle mascherine”. Riaperture - il valzer delle date di Borrelli

Mascherine - bastava poco : il decreto che sblocca la situazione. Perché allora tanto ritardo? (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Vista l’apprensione e l’attesa per leche non sono ancora arrivate nelil Consigliere Comunale e Provincialeha deciso di agire in prima persona e di continuare la sua missione direa categorie e persone a rischio.lanciò un appello già settimane fa e da allora ha creato una rete solidale di artigiani e cittadini per dotare dii lavoratori del Porto, operatori sanitari e bambini del Comune di Salvitelle. Adesso grazie alla dotazione dite dal cittadino salernitano Mario Cafazzo residente a Livorno per lavoro, il Consigliereha deciso di fornirle alle famiglie delper dare un segnale ai cittadini: “Finanche nella dotazione didella Regione sembra che i residenti di alcuni Rioni e ...

ottopagine : Mascherine in ritardo a Croce, le dona Santoro #Salerno - modazzaOrigina1 : RT @caperucita_r: C'è corrispondenza di ritardo tra utilizzo di emoji di bandierine e utilizzo di mascherine con la bandiera italiana. C'è… - caperucita_r : C'è corrispondenza di ritardo tra utilizzo di emoji di bandierine e utilizzo di mascherine con la bandiera italiana… - PatriziaRametta : @Castruccio64 @Davide38296157 guarda qui le mascherine ci sono a stento e in ritardo per gli operatori sanitari… - Agnes_Medea : @pavndemonium Assolutamente bisogna criticare le mancanze, specialmente con gli ultimi ridicoli provvedimenti. Ma p… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine ritardo Mascherine in ritardo a Croce, le dona Santoro Ottopagine Renzi a Conte: "Siamo ad un bivio"

"Siamo ad un bivio". Matteo Renzi si rivolge così al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nell'aula del Senato. "Il presidente del Consiglio dice 'noi parliamo con chiarezza', noi rispondiamo con ...

Medici e infermieri, la protesta: «Turni con camici di carta e mascherine “Swiffer”»

«Quello che più contesto alla Regione è non averci messo in sicurezza e non avere messo in sicurezza gli ospedali controllando i percorsi dei pazienti. Ma adesso il problema più grosso è il territorio ...

"Siamo ad un bivio". Matteo Renzi si rivolge così al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nell'aula del Senato. "Il presidente del Consiglio dice 'noi parliamo con chiarezza', noi rispondiamo con ...«Quello che più contesto alla Regione è non averci messo in sicurezza e non avere messo in sicurezza gli ospedali controllando i percorsi dei pazienti. Ma adesso il problema più grosso è il territorio ...