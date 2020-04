Inflazione zero ad aprile (Di giovedì 30 aprile 2020) Inflazione azzerata ad aprile. La variazione dell’indice dei prezzi al consumo risulta nulla su base annua (da +0,1% del mese precedente). Lo rileva l’Istat nelle stime preliminari, spiegando che per trovare un dato più basso occorre tornare indietro all’ottobre del 2016. La prima causa dell’appiattimento del tasso sta nella “dinamica dei prezzi dei beni energetici, che amplificano la loro flessione”. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 aprile 2020)azzerata ad. La variazione dell’indice dei prezzi al consumo risulta nulla su base annua (da +0,1% del mese precedente). Lo rileva l’Istat nelle stime preliminari, spiegando che per trovare un dato più basso occorre tornare indietro all’ottobre del 2016. La prima causa dell’appiattimento del tasso sta nella “dinamica dei prezzi dei beni energetici, che amplificano la loro flessione”.

HuffPostItalia : Inflazione zero ad aprile - MilanoFinanza : Inflazione zero ad aprile, ma vola il carrello della spesa - sellox2 : @flaminiasabate1 Inflazione zero. Con le lire era 100mila (citando Elio) - Flavr7 : RT @CCFCattaneo: 'Nonostante l'enorme sottoutilizzo della propria capacità produttiva (alta disoccupazione e sottoccupazione, inflazione a… - CCFCattaneo : RT @CCFCattaneo: 'Nonostante l'enorme sottoutilizzo della propria capacità produttiva (alta disoccupazione e sottoccupazione, inflazione a… -

Ultime Notizie dalla rete : Inflazione zero Istat: ad aprile inflazione zero ma carrello spesa vola a +2,6% Yahoo Finanza Meteo Aosta: giovedì molte nubi, poi piogge

Previsioni meteo Aosta, giovedì, 30 aprile: Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, non sono previste piogge. Durant ...

Meteo Bergamo: giovedì discreto, poi variabile

Previsioni meteo Bergamo, giovedì, 30 aprile: Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la t ...

Previsioni meteo Aosta, giovedì, 30 aprile: Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, non sono previste piogge. Durant ...Previsioni meteo Bergamo, giovedì, 30 aprile: Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la t ...