Immuni. Cos’è, a cosa serve e chi c’è dietro l'app per il tracciamento in arrivo a fine maggio (Di giovedì 30 aprile 2020) Le tecnologie, le funzioni, la privacy, la raccolta dati. Ecco in dettaglio uno degli strumenti che dovrebbe aiutarci a tornare alla normalità Leggi su repubblica (Di giovedì 30 aprile 2020) Le tecnologie, le funzioni, la privacy, la raccolta dati. Ecco in dettaglio uno degli strumenti che dovrebbe aiutarci a tornare alla normalità

infoitscienza : Immuni app: cos'è come funziona, dove scaricarla, uscita Android e iOS - 69conigli : Cos’è il Bluetooth Low Energy usato dall'app italiana Immuni per tracciare i contatti in merito al coronavirus? - Notiziedi_it : Immuni. Cos’è, a cosa serve e chi c’è dietro l’app per il tracciamento in arrivo a fine maggio - Andrez1si : RT @mbat1977: “Giuseppi,le cose non vanno bene,ma cos’è sta storia che i vostri medici guariscono i malati?” - “Tranquillo,Bill, tanto inva… - mbat1977 : “Giuseppi,le cose non vanno bene,ma cos’è sta storia che i vostri medici guariscono i malati?” - “Tranquillo,Bill,… -