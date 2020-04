Il rischio di arrendersi, per amore di scartoffia (Di giovedì 30 aprile 2020) Il Ponte Morandi è stato ricostruito in diciannove mesi, in deroga agli infernali ingranaggi del Codice degli appalti, perché si è pensato che per Genova, la Liguria e l’intero nord-ovest, restare senza ponte era il male maggiore. Se fra qualche mese saltasse fuori una tangente o un rialzo maramaldo dei prezzi sarebbe un guaio – e si sanzionerebbero i responsabili – ma sarebbe un guaio peggiore per l’economia, e cioè per il benessere di tutti, se il ponte fosse ancora a mezza strada.Per rialzare dell’Italia dopo il collasso provocato dal coronavirus, la prima decisione deve essere l’allentamento drastico delle sovrabbondanti misure profilattiche antimafia e anticorruzione: il reato si punisce, non si previene. Il mercato corre molto più veloce di noi, ha detto Angelo Borrelli, capo della Protezione civile: le ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 aprile 2020) Il Ponte Morandi è stato ricostruito in diciannove mesi, in deroga agli infernali ingranaggi del Codice degli appalti, perché si è pensato che per Genova, la Liguria e l’intero nord-ovest, restare senza ponte era il male maggiore. Se fra qualche mese saltasse fuori una tangente o un rialzo maramaldo dei prezzi sarebbe un guaio – e si sanzionerebbero i responsabili – ma sarebbe un guaio peggiore per l’economia, e cioè per il benessere di tutti, se il ponte fosse ancora a mezza strada.Per rialzare dell’Italia dopo il collasso provocato dal coronavirus, la prima decisione deve essere l’allentamento drastico delle sovrabbondanti misure profilattiche antimafia e anticorruzione: il reato si punisce, non si previene. Il mercato corre molto più veloce di noi, ha detto Angelo Borrelli, capo della Protezione civile: le ...

Il Ponte Morandi è stato ricostruito in diciannove mesi, in deroga agli infernali ingranaggi del Codice degli appalti, perché si è pensato che per Genova, la Liguria e l’intero nord-ovest, restare sen ...

Il calcio sul lastrico attacca il governo "Ci buca il pallone"

La Serie A al bivio affronta a uno spettro: una decrescita, non proprio felice, del sistema. Un livellamento verso il basso. Mai più Cristiano Ronaldo, e tanti saluti al ceto medio del campionato. Mol ...

Il Ponte Morandi è stato ricostruito in diciannove mesi, in deroga agli infernali ingranaggi del Codice degli appalti, perché si è pensato che per Genova, la Liguria e l'intero nord-ovest, restare sen ...La Serie A al bivio affronta a uno spettro: una decrescita, non proprio felice, del sistema. Un livellamento verso il basso. Mai più Cristiano Ronaldo, e tanti saluti al ceto medio del campionato. Mol ...