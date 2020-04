Fedez e Chiara Ferragni con Milano Aiuta a sostegno delle famiglie in difficoltà (Di giovedì 30 aprile 2020) Fedez e Chiara Ferragni con Milano Aiuta a supporto delle famiglie in difficoltà. Questa mattina, i Ferragnez hanno consegnato la spesa a tutti coloro che necessitavano di un aiuto per poter portare generi alimentari di prima necessità in tavola. Ai tempi del Coronavirus, l'aiuto reciproco trova posto tra le strade delle città italiane, da nord a sud della penisola. Nascono gruppi di supporto e di volontariato, si consolidano quelli già esistenti e anche Fedez e Chiara Ferragni si mobilitano. Hanno preso parte oggi a Milano Aiuta, un'iniziativa del comune di Milano a sostegno di anziani e famiglie in difficoltà. I due, insieme ai volontari, hanno raccolto frutta e verdura, hanno poi suddiviso i prodotti e li hanno imbustati prima di procedere con le consegne alle famiglie. Si sono recati quindi nei punti di raccolta per distribuire i generi ... Leggi su optimagazine Chiara Ferragni e Fedez portano frutta e verdura agli anziani in difficoltà

