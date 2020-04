Coronavirus, efficaci test di massa e ‘tracking’ aggressivo. Ma il documento sulla Fase 2 non ne parla (Di giovedì 30 aprile 2020) E’ da più di un mese che sappiamo, grazie all’evidenza scientifica pubblicata sulle riviste scientifiche internazionali più importanti a livello mondiale, che test di massa uniti a un sistema di tracciamento aggressivo sono strategie efficaci nel contenimento del Coronavirus. La strategia “testing and tracking” ha mostrato notevole successo nel contenimento della pandemia in Sud Corea, Singapore, Taiwan e Hong Kong, come sottolineato da molti articoli peer-reviewed, inclusi uno apparso su Science il 17 marzo e uno su Nature il 23 marzo di quest’anno. Similmente, questi studi sembrano corroborare i buoni risultati ottenuti in Veneto dalla strategia sviluppata dal prof. Andrea Crisanti a Vo’ Euganeo. Secondo Crisanti il governo italiano per avviare, in sicurezza, la Fase 2 deve fare diagnosi via telefono, geolocalizzare i possibili casi e, ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - scoperte 35 molecole potenzialmente efficaci. “Dati liberamente accessibili per i test”

Coronavirus - il Comitato tecnico scientifico : “Le mascherine sono consigliate ma non ci sono certezze sull’efficacia”

