Coronavirus | da Rossi ultimatum a Conte | «Vieta rientri nelle seconde case Altrimenti ci

Leggi su firenzepost

(Di giovedì 30 aprile 2020) Anche Enrico, presidente della Regione Toscana, prende di punta il premier. Oggi pomeriggio, 30 aprile,ha scritto al presidente del Consiglio per chiedere cheme ore il governo espliciti, con un intervento chiarificatore, il divieto di rientrareutilizzate per vacanza come già previsto dall'art. 1 lett. a) del DPCM 10 aprile 2020