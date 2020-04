Conte | “Mai scelte improvvisate o in solitaria”

CarloCalenda : La cosa imbarazzante dei dibattiti parlamentari è che non c’è mai un “foglio del come”. Retorica fuffosa e leguleia… - LegaSalvini : Le piccole imprese se non riaprono ora non lo faranno mai più. Servono regole chiare, dobbiamo consentire alle pers… - Agenzia_Ansa : Conte: 'Mai improvvisato, sempre bilanciato i valori della Carta' SEGUI LA DIRETTA DALLA CAMERA #ANSA - airamonivas : RT @CarloCalenda: La cosa imbarazzante dei dibattiti parlamentari è che non c’è mai un “foglio del come”. Retorica fuffosa e leguleia da pa… - MircoScatizzi : RT @CarloCalenda: La cosa imbarazzante dei dibattiti parlamentari è che non c’è mai un “foglio del come”. Retorica fuffosa e leguleia da pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Mai Ponte Morandi: Conte, 'oggi suturiamo ferita che non sarà mai rimarginata' Affaritaliani.it