Ciclismo, Davide Cassani stila il suo decalogo per tornare in bici: “Avanti con giudizio” (Di giovedì 30 aprile 2020) Con un lungo post su Facebook, il CT della Nazionale italiana di Ciclismo, Davide Cassani, ha stilato un proprio decalogo, destinato a tutti gli atleti per praticare in sicurezza questo sport con l’inizio della Fase 2, quella di convivenza con il virus, che partirà lunedì 4 maggio. DI seguito il testo completo del decalogo stilato dal CT Davide Cassani: “AVANTI CON GIUDIZIO”. “Sarebbe un grave delitto adesso che si aprono le porte, dimenticare tutto, perdere completamente la memoria come se nulla fosse accaduto. Sarebbe bello e ci farebbe anche molto comodo ma non è così. Purtroppo ci sono situazioni terribili e migliaia di morti in italia e nel Mondo che testimoniano la tragedia che stiamo ancora attraversando. Sarebbe un grave delitto dimenticare tutto quello che è accaduto per trovare a tutti i costi una ragione per tornare a ... Leggi su oasport Ciclismo - Davide Cassani : “Contento della ripresa degli allenamenti individuali - spero ci saranno i presupposti poi per correre”

Ciclismo - Davide Cassani : “Contento della ripresa degli allenamenti individuali - spero ci saranno i presupposti poi per correre”

Ciclismo - Davide Cassani : “Faremo allenamenti rispettando una distanza di 20 o 30 metri” (Di giovedì 30 aprile 2020) Con un lungo post su Facebook, il CT della Nazionale italiana di, hato un proprio, destinato a tutti gli atleti per praticare in sicurezza questo sport con l’inizio della Fase 2, quella di convivenza con il virus, che partirà lunedì 4 maggio. DI seguito il testo completo delto dal CT: “AVANTI CON GIUDIZIO”. “Sarebbe un grave delitto adesso che si aprono le porte, dimenticare tutto, perdere completamente la memoria come se nulla fosse accaduto. Sarebbe bello e ci farebbe anche molto comodo ma non è così. Purtroppo ci sono situazioni terribili e migliaia di morti in italia e nel Mondo che testimoniano la tragedia che stiamo ancora attraversando. Sarebbe un grave delitto dimenticare tutto quello che è accaduto per trovare a tutti i costi una ragione pera ...

zazoomblog : Ciclismo Davide Cassani stila il suo decalogo per tornare in bici: “Avanti con giudizio” - #Ciclismo #Davide… - andrearossi76 : Domani sera nuovo appuntamento in prime time con il Social talk. Parleremo di sport e promozione turistica ai tempi… - davide_zaniboni : RT @InbiciMagazine: Domani dovremmo sapere qualcosa in più riguardo gli spostamenti in bicicletta nella fase 2 - zazoomnews : Ciclismo Davide Cassani: “Contento della ripresa degli allenamenti individuali spero ci saranno i presupposti poi p… - zazoomnews : Ciclismo Davide Cassani: “Contento della ripresa degli allenamenti individuali spero ci saranno i presupposti poi p… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Davide Ciclismo, Davide Cassani stila il suo decalogo per tornare in bici: “Avanti con giudizio” OA Sport Ciclismo, Davide Cassani stila il suo decalogo per tornare in bici: “Avanti con giudizio”

Con un lungo post su Facebook, il CT della Nazionale italiana di ciclismo, Davide Cassani, ha stilato un proprio decalogo, destinato a tutti gli atleti per praticare in sicurezza questo sport con l’in ...

Bicicletta e consegna della spesa a domicilio: il gesto solidale dell'under 23 marchigiano Manuel Checcucci nella sua Fano

2' di lettura Fano 30/04/2020 - A tanti appassionati delle due ruote manca il ciclismo pedalato da oltre 1 mese e mezzo ma a far parlare in questi giorni di quarantena sportiva sono gli atleti agonist ...

Con un lungo post su Facebook, il CT della Nazionale italiana di ciclismo, Davide Cassani, ha stilato un proprio decalogo, destinato a tutti gli atleti per praticare in sicurezza questo sport con l’in ...2' di lettura Fano 30/04/2020 - A tanti appassionati delle due ruote manca il ciclismo pedalato da oltre 1 mese e mezzo ma a far parlare in questi giorni di quarantena sportiva sono gli atleti agonist ...