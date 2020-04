Checco Zalone come Modugno: intona «Arriverà l’immunità di gregge», la canzone sul Coronavirus e sui “congiunti” – Il video (Di giovedì 30 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaChecco Zalone prova a sdrammatizzare e con un video, pubblicato sui suoi canali social, racconta la quarantena degli italiani, alle prese con l’emergenza Coronavirus. Arriverà l’immunità di gregge, è il titolo del nuovo brano. «Una canzone per voi, due note in allegria. Mai come in questo periodo bisogna evitare di dire mai come in questo periodo», ha scritto il comico su Facebook. La regia? «Ognuno a casa sua», ovviamente. Il video Un video in cui compaiono le mascherine, le videochiamate, le autocertificazioni, il sexting e persino il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante una delle sue conferenze stampa. Un video che racconta l’amore a distanza, di Zalone con la fidanzata, interpretata da Virginia Raffaele. «Arriverà l’immunità di ... Leggi su open.online Checco Zalone spopola con il brano “Immunità di Gregge” – IL VIDEO

CHECCO ZALONE CANZONE L'IMMUNITÁ DI GREGGE/ Video : quarantena con Virginia Raffaele

